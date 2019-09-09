Комсомольск-на-Амуре: жителей поселка Паркового предупредили об эвакуации

Жителей поселка Паркового власти предупредили о возможной эвакуации. В реке Тёплый ключ поднялся уровень воды, поэтому возникла угроза, что она перельётся через дамбу и затопит посёлок.

В реке Амур также прибывает вода. В настоящее время отметка составляет 8 метров, и это при том, что опасной считается - 6,5 метров, передает ОТР. Подтоплено более 120 жилых домов и около 400 приусадебных участков.