В правительстве заявили о нехватке денег на оборудование для поликлиник и предложили... провести инвентаризацию

Вице-премьер Татьяна Голикова фактически сообщила, что в регионах нет денег на поликлиники и чтобы решить проблему предложила провести инвентаризацию медицинского оборудования.

Если еще в бюджетах областей заложены средства на модернизацию и оснащение крупных медицинских учреждений, то рядовые поликлиники "получают деньги по так называемому душевому принципу" а значит «лекарства, расходники, дорогостоящие обследования типа томографии, маммографии и так далее - там не умещаются», - заявила Голикова. Не умещаются - это она про бюджет, в котором нет денег не только на качественную медицину, но и на более-менее приличную.

"Там умещаются только кора дуба и боярышник!", "Зато там вполне умещаются зарубежные поездки администрации, новые машины и даже средства на пиар", - комментруют новость в Сети.