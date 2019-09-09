Как спасти российскую тайгу от полного уничтожения пожарами и лесорубами?

Российский лес уничтожается не только пожарами, но и незаконными вырубками. К середине XXI века объём российского леса может уменьшиться до катастрофических пределов - 47,2 тыс. га.



Чёрные лесорубы ежегодно наносят ущерб государству до 100 миллиардов рублей. Почти на 7 миллиардов леса сгорело в этом году. В огне погибает не только древесина, но и животные, фауна. Люди вынуждены также покидать свои дома.



Хорошего положения в лесной промышленности России не было никогда, отмечают специалисты. Деревья начали рубить сразу с момента развития индустриализации. Из-за этого Ленинградская и Воронежская области оказались практически без леса.



То же самое теперь происходит и на территории Красноярского края, который называют "лёгкими страны". С самолёта видно, как от пожара остались огромные проплешины.



Чтобы восстановить лес, требуется значительное время. Для этого правительство должно принять программу по его защите и охране. Нужно отказаться от экстенсивной системы вырубания тайги. Экологи предлагают государству выделять участки для рубки всех сортов сразу, а не выборочных. Лесорубы не должны осваивать неограниченное пространство в целях получения разрешённого объёма. Это позволит сберечь места обитания животных и экологический баланс не будет нарушен. На вырубленном участке необходимо проводить минерализацию почвы для дальнейшей посадки новых деревьев.



