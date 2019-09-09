"Шедевры рекламы": Наш канал отличается уникальным контентом
9 сентября 2019, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала "Шедевры рекламы".
-Как вам пришла в голову идея вести канал?
Телеграм - очень быстро развивающая площадка, поэтому мы создали канал тут.
-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?
Мы пиарщики и работаем в этой сфере уже 12 лет.
-В чем ваша история успеха?
Люди принимают участие в нашем канале, скидывают шедевры, поэтому происходит живой контакт ;)
-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?
Пока как хобби, приносит около 30-40 тысяч рублей в месяц, но все деньги уходят на реинвесты.
-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?
В команде 2 человека. Мы ищем, подбираем пишем тексты.
-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?
Цели и задачи - вывести канал в топ 1-2 , сделать на нем как минимум 100 000 подписчиков.
-Чем ваш канал, на ваш взгляд, отличается от других?
Наш канал отличается уникальным контентом.