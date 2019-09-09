"Шедевры рекламы": Наш канал отличается уникальным контентом

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала "Шедевры рекламы".

-Как вам пришла в голову идея вести канал?

Телеграм - очень быстро развивающая площадка, поэтому мы создали канал тут.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?

Мы пиарщики и работаем в этой сфере уже 12 лет.

-В чем ваша история успеха?

Люди принимают участие в нашем канале, скидывают шедевры, поэтому происходит живой контакт ;)

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Пока как хобби, приносит около 30-40 тысяч рублей в месяц, но все деньги уходят на реинвесты.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

В команде 2 человека. Мы ищем, подбираем пишем тексты.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Цели и задачи - вывести канал в топ 1-2 , сделать на нем как минимум 100 000 подписчиков.

-Чем ваш канал, на ваш взгляд, отличается от других?

Наш канал отличается уникальным контентом.