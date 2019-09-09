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Конкурс по выбору главы Челябинска пройдет в декабре

9 сентября 2019, 14:23 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Конкурс по выбору главы Челябинска пройдет в декабре

Об этом заявил сегодня, 9 сентября, председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

 

Владимир Мякуш подвел итоги муниципальной избирательной кампании. По его словам, представители «Единой России» получили 133 мандата из 170.

- После консультаций и принятия решений на региональном уровне мы сможем подобрать работоспособный состав городской Думы, - сказал он. - Одно из задач обновленной Думы станет проведение конкурса по выборам главы Челябинска.

Скорее всего, это произойдет в декабре. Напомним, вчера южноуральцы выбирали губернатора и муниципальных депутатов. По данным избиркома, на выборах губернатора лидирует Алексей Текслер, действующий глава области.

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