В МВД России состоялась встреча Владимира Колокольцева и Тумаса Энерута

В МВД России прошла встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра по делам инфраструктуры Королевства Швеция Тумаса Энерута. Участие в мероприятии также приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в России Малена Мард.

По словам Владимира Колокольцева, в Российской Федерации безопасность дорожного движения является одной из важных задач. В 2018-2024 годах реализуется соответствующая Стратегия, которая призвана сократить уровень смертности на дорогах до показателя не более четырех погибших на 100 тысяч населения, сообщает МВД.РФ.

Участники мероприятия акцентировали свое внимание на ключевом значении Первой всемирной министерской конференции по дорожной безопасности, которая прошла в 2009 году в Москве. Колокольцев уверен, что следующая, Третья конференция «Достижение глобальных целей к 2030 году», которая пройдет в 2020 году в Стокгольме, послужит стимулом для дальнейшего развития и активизации деятельности в этом направлении.