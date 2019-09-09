Хостинские приставы сверили документы с ГИБДД

Представители закона сверили расчеты по исполнительным производствам категорий «Штраф как вид наказания по делам об административных правонарушениях» по ст. 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») и 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

По итогам межведомственного взаимодействия 10 из 17 исполнительных производств были окончены судебными приставами Хостинского районного отдела г. Сочи в связи с фактическим исполнением.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю отмечает, что подобная совместная работа значительно повышает эффективность работы по целому ряду исполнительных производств.