//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Кино не для всех: как технологии рулили выборами-2019 в Волгоградской области

9 сентября 2019, 13:43 [«Аргументы Недели. Волгоград», Софья СОРОКА ]

Краткое содержание единого дня голосования, выпавшего на 8 сентября, в волгоградском регионе: губернатор не победил губернатора, но стал губернатором; на всех округах в Волгограде выиграли те кандидаты, кого поддерживала действующая власть. Фишка процесса: доступ к технологиям ограничили – онлайн-трансляцию дня голосования, как было раньше, обычные волгоградцы увидеть не смогли. Пришлось на слово верить летописцам из избирательных участков. «Кино» широким массам было доступно только художественное, и только в парке на траве.

По официальным данным избиркома Волгоградской области явка на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы составила 41,23%, не дотянув до половины обладающих правом голоса. Предварительные итоги отдавали победу Андрею Бочарову с красивой цифрой, чуть не в три, но в две семёрки – 77%. После обработки всех протоколов результат скорректировался в 76,81%. Остальные кандидаты остались далеко позади: второе место - Алексей Буров (КПРФ), у него 11,39%, третий - Владимир Рублев (ЛДПР) с 6,26%. Закрыл губернаторский список Сергей Полещук (Справедливая Россия) - 3,39%.

Несколько раз за всю предвыборную кампанию, и особенно часто в последнюю неделю перед голосованием, рупоры власти объявляли, что всё проходит тихо и без скандалов. В случае с кандидатами в губернаторы это было предсказуемо и в самом деле так: соперники Андрея Бочарова, прошедшие муниципальный фильтр, вели себя исключительно мирно. А вот про «областников» можно сказать, что кулачный драк не было, но междоусобные замесы, конечно, случались.

Войну листовок учинили в Центральном районе Волгограда агитаторы кандидата в облдуму Сергея Попова и ЛДПРсписком. Едва на каком-нибудь «заборе» появлялась фотография Попова, как очень быстро поверх неё клеилась лдпровская листовка, на которую за короткий временной промежуток снова укладывался Попов. Напомним, что Сергей Попов до недавнего времени исполнял обязанности руководителя реготделения ЛДПР и собирался в этом качестве идти в областную думу. Но после череды скандалов объявил, что его пути с жириновцами разошлись, и буквально в последний момент запрыгнул на подножку предвыборного экспресса формально как беспартийный, но под флагом «Справедливой России».

Влип в скользкую историю магазин автозапчастей, разместив на своём сайте объявление о предоставлении 10% скидки за выбор губернатора. Клиентам предлагалось сфотографироваться с бюллетенем, где стоит галочка у фамилии действующего губернатора. Менеджеры автозапчастей сначала подтвердили  наличие такой бессрочной акции волгоградским журналистам. Но после того как  юристы облизбиркома усмотрели в необычной рекламе признаки провокации, руководство автомагазина поспешило оправдать  появление акционного объявления хакерским взломом. Произведенным путем получения пароля программным способом brute force. Ну, а что? Чем наш губернатор слабее Трампа или какого-нибудь Джека Дорси?

Спорные кульбиты усмотрела оппозиция в действиях регионального избиркома. Слишком большой показалась им цифра «открепившихся» горожан – 18 тысяч человек получили право проголосовать на любом удобном для них участке. Теперь такая технология называется «Мобильный избиратель».

Одному из УИКов разрешили начать голосование на два часа раньше. Участок на заводе «Омсктехуглерод» в Красноармейском районе открылся не в 8-00, а в 6-00. С просьбой о раннем голосовании  к председателю облизбиркома обратилось руководство предприятия. На участке боролись за думский мандат руководитель фракции «Справедливая Россия» в заксобрании предыдущего созыва Дмитрий Калашников и единственный независимый кандидат Дмитрий Крылов.

8 сентября самый главный сюрприз ждал волгоградцев, граждански активных, но рядовых  по отношению к избирательному процессу. Неожиданно выяснилось, что век технологий в отдельно взятой Волгоградской области закончился. Видеотрансляция голосования на сайте избиркома, как это было на предыдущих выборах, не велась. Только ближе к вечеру председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин отчитался перед руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, задавшей вопрос на видеоконференции, что видеонаблюдение на избирательных участках ведется, но посмотреть картинку могут только члены избиркомов и наблюдатели. И только на специальном служебном портале. Ни одна из жалоб на нарушения избирательного права и процесса не подтвердилась – дал официальный ответ областной избирком.

А поэтому проснувшиеся 09.09.2019 узнали, что список победителей в одномандатных округах выглядит так:

Урюпинский округ №1 - Сергей Горняков (Единая Россия),

Новоаннинский округ №2 – Илья Кошкарев (Единая Россия),

Михайловский округ №3 – Олег Савченко (Единая Россия),

Жирновский округ №4 – Павел Иванов (Единая Россия),

Городищенский округ №5 – Борис Коротков (Единая Россия),

Калачевский округ №6 – Александр Осипов (Единая Россия),

Камышинский округ №7 – Дмитрий Крикунов (Единая Россия),

Палласовский округ №8 – Евгений Шаманаев (КПРФ),

Среднеахтубинский округ №9 – Михаил Струк (Единая Россия),

Волжский округ №10 – Евгений Пыльнев (Единая Россия),

Волжский округ №11 – Татьяна Бухтина (Единая Россия),

Тракторозаводский округ №12 – Владимир Ефимов (Единая Россия),

Краснооктябрьский округ №13  – Алексей Волоцков (Единая Россия),

Дзержинский округ №14 - Андрей Таев (Единая Россия),

Дзержинский округ №15 – Ирина Соловьева (Единая Россия),

Центральный округ №16 – Алексей Рыгин (Единая Россия),

Советский округ №17 – Руслан Шарифов (Единая Россия),

Кировский округ №18 – Станислав Коротков (Единая Россия),

Красноармейский округ№19 - Дмитрий Калашников (Справедливая Россия).

12 парламентариев прежнего состава плавно перетекли в новый.

Всего в заксобрании - 38 депутатов, одна половина выбирается по одномандатным округам, другая - по партийным спискам.

По единому избирательному округу «ЕР» получает около 48% голосов, КПРФ – около 19%, ЛДПР – около 14%, «Справедливая Россия»  - около 8% .И лишь один нежданчик. «Российская партия пенсионеров за справедливость» преодолела пятипроцентный барьер, набрав 6%. Таким образом, в облдуме нового созыва будет не четыре, как в предыдущей, а пять партий. Хотя этот бантик думскую картину не меняет никак. От слова «абсолютно».

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

Кино не для всех: как технологии рулили выборами-2019 в Волгоградской области 13:43

Краткое содержание единого дня голосования, выпавшего на 8 сентября, в волгоградском регионе: губернатор не победил губернатора, но стал губернатором; на всех округах в Волгограде выиграли те кандидаты, кого поддерживала действующая власть. Фишка процесса: доступ к технологиям ограничили – онлайн-трансляцию дня голосования, как было раньше, обычные волгоградцы увидеть не смогли. Пришлось на слово верить летописцам из избирательных участков. «Кино» широким массам было доступно только художественное, и только в парке на траве. >>
Хватает только на питание и коммуналку, но бюджетники богатеют

Хватает только на питание и коммуналку, но бюджетники богатеют 03.09 15:19

Известно, что богатые люди большую часть своих денег тратят на недвижимость и предметы роскоши и антиквариата, средние – на путешествия и образование, ну, а бедные – на еду и оплату ЖКХ. >>
Ровесница Волгограда «Триодь постная» переведена в цифру

Ровесница Волгограда «Триодь постная» переведена в цифру 03.09 15:18

Оцифрована самая старинная книга, хранящаяся в фонде Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени Горького в Секторе редких и ценных изданий – «Триодь постная» (1589). Книга, приобретенная в 1998 году в городе Волжском, является ровесницей Царицына, и в этом году ей также исполняется 430 лет. >>
Юбилейный 500-й автомобиль получил житель Елани

Юбилейный 500-й автомобиль получил житель Елани 30.08 13:03

Управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких вручил ключи от новых автомобилей «LADA GRANTA» семи жителям Волгоградского региона, получившим травмы в результате несчастного случая на производстве. >>
В Волгограде вырос «Сад размышлений»

В Волгограде вырос «Сад размышлений» 29.08 13:08

В Волгограде продолжается реализация проектов-победителей грантового конкурса «Зеленая волна» компании РУСАЛ. >>
У волгоградского НЭТа руководителя снова нет

У волгоградского НЭТа руководителя снова нет 20.08 15:50

Комитет по культуре администрации области решил не продлевать контракт с художественным руководителем Нового экспериментального театра Никитой Ширяевым. Он потерял свою должность. >>

//новости партнеров

На детской ж/д побывали – много важного узнали

На детской ж/д побывали – много важного узнали 20.08 15:45

Воспитанники детского центра «Родничок» побывали на Приволжской детской железной дороге. Там они посетили музей, научились пользоваться интерактивным экраном и узнали о правилах безопасного поведения на большой и малой железных дорогах. >>
В Волгограде составили портрет мам и новорожденных

В Волгограде составили портрет мам и новорожденных 16.08 12:00

323 ребенка в 2019 году родили самые молодые мамы Волгоградской области (16-18 лет), 22 из них родили второго ребенка и одна – третьего. >>
Предвыборная арифметика: восемь минус четыре

Предвыборная арифметика: восемь минус четыре 13.08 14:56

Сентябрьские выборы в Волгоградской области всё больше походят на считалочку про негритят. Особенно в той части, которая касается выборов губернатора. Как известно, перевод английской считалки был уж очень мрачным, и жизнелюб Самуил Маршак придумал щадящий вариант. >>
На работу за миллиард желающих в Волгограде пока не нашлось

На работу за миллиард желающих в Волгограде пока не нашлось 13.08 14:42

«Управление отходами - Волгоград» объявило электронный аукцион на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов. Максимальная сумма контракта оценивалась в один миллиард девять миллионов девятьсот десять тысяч рублей. >>
Работа над ошибками молодости

Работа над ошибками молодости 07.08 10:16

Из Волгоградской области уезжают не только в другие города нашей страны в поисках работы и лучшей жизни. Это закрытая статистика, но известно, что несмотря на все предупреждения, число подогретых религиозной пропагандой мужчин, покидающих родные места, не уменьшается. >>
«Помню времена, когда по Волге ходили теплоходы, как авто по улицам»

«Помню времена, когда по Волге ходили теплоходы, как авто по улицам» 16.07 14:10

Зимой специалисты из Росводресурсов пугали нас небывалым паводком, а весной резко сменили диагноз на «страшное маловодье». Наверное, так, как в этом году, над Волгой не издевались ещё никогда. Всю зиму воду в реку сбрасывали из наполненных водохранилищ, а в период нереста рыб объемы сократили, не обеспечив рыбную полку. >>

//Новости ADWILE

Кванториум записывает на сентябрь

Кванториум записывает на сентябрь 16.07 14:08

Чем Ваши дети будут заниматься в сентябре после школы?! Уже пора задуматься!ДТ Кванториум зовет на бесплатное обучение. Основная задача Кванториумов - обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей. Вариантов масса, шесть квантумов: - нано - энерджи - хайтек - авто - айти - робо! >>
Свобода слова на отдельной Территории здравого смысла

Свобода слова на отдельной Территории здравого смысла 16.07 13:10

«Территория здравого смысла» – так называется один из самых неоднозначных, засекреченных, острых и одновременно самых читаемых в волгоградском сегменте каналов сети Телеграм. Нам удалось связаться с авторами канала и получить ответы на некоторые вопросы, прозвучавшие в эфире радио «Комсомольская правда в Волгограде». >>
Узнали правду о РусАЛе, и в соцсетях всем рассказали

Узнали правду о РусАЛе, и в соцсетях всем рассказали 08.07 14:07

Кому из вас в детстве не хотелось попасть на большой завод? Увидеть не в кино, а своими глазами как работают огромные механизмы. Как плавят металл. Как двигается где-то под крышей высоченного цеха огромный кран, передвигая невероятных размеров грузы >>
Президент – это не звание, это счастье

Президент – это не звание, это счастье 02.07 14:49

В Волгограде снова кадрово-эпохальные перемены. Миоцен Владимира Петрова в Волгоградском медицинском университете сменился плиоценом Владимира Шкарина. Процедура выбора нового ректора прошла демократично: делегаты конференции от всех структурных подразделений ВолГМУ большинством - 172 «за» из 183 человек - отдали голоса в зачёт выпускника своего университета, ныне вице-губернатора региона. >>
Капитал для родителей

Капитал для родителей 02.07 14:37

Если даже вы только планируете малыша, то уже сейчас можно посчитать примерную сумму детских пособий, которые гарантированы государством работающим родителям с ребенком. Итак, вместе с Фондом соцстрахования объясняем всё поэтапно. >>
Металл под полотном моста Волжской ГЭС устал

Металл под полотном моста Волжской ГЭС устал 02.07 14:37

Из-за сужения дороги, на которой идёт ремонт, автомобилисты, проезжающие мост на плотине Волжской ГЭС, практически всегда теперь попадают в пробку. Это в Китае мосты меняют за сутки. Наш инженерный объект потребует ремонтных работ, которые растянутся на три года. >>

//Новости МирТесен

«Промышленный туризм» отмечает юбилей

«Промышленный туризм» отмечает юбилей 01.07 10:52

Ровно пять лет назад Волжский пивоваренный завод впервые распахнул свои двери для посетителей и торжественно открыл специализированный класс проекта «Промышленный туризм». >>
О ситуации на переезде доложит инновация

О ситуации на переезде доложит инновация 28.06 12:20

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в области разработки и внедрения инновационных проектов подписали в Волгограде. >>

20 млн. рублей на социальные проекты Тракторозаводского района Волгограда 27.06 13:42

РУСАЛ и администрация Тракторозаводского района Волгограда подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2019 год. >>

//Новости партнеров

Если вы планируете малыша, то можно посчитать примерную сумму детских пособий

Если вы планируете малыша, то можно посчитать примерную сумму детских пособий 26.06 15:15

568 млн рублей направлено Волгоградским ФСС на детские пособия. Если даже вы только планируете малыша, то уже сейчас можно посчитать примерную сумму детских пособий, которые гарантированы государством работающим родителям с ребенком. >>

Пенсионеры и урбанист 26.06 11:48

Определены главные фигуранты сентябрьских выборов. Названы имена кандидатов на пост губернатора Волгоградской области и депутатов областного законодательного собрания. >>
Когда ушли со школьного двора

Когда ушли со школьного двора 26.06 11:48

Можно спорить о плюсах и минусах сегодняшней егэшной системы образования, но один положительный момент очевиден. Раньше, погрустив на выпускном, вчерашние школьники превращались в абитуриентов, которым ещё предстояло держать вступительные экзамены. Это как раз и был тест на состоятельность школьных знаний, требующий основного нервного напряжения. А теперь, к выпускному балу работа практически проделана. Остаётся дело техники: отослать документы в намеченный вуз и ждать ответа. Конечно, если цель – высшее образование. А оно, как показывают последние опросы, уже не самоцель >>

//Новости СМИ2

От Волгограда отказался даже Тамбов

От Волгограда отказался даже Тамбов 26.06 11:47

Радость от предвкушения большого футбола была недолгой. Появившаяся информация о проведении в Волгограде матча ФК «Тамбов» и московского «Спартака» почти сразу была опровергнута директором «Тамбова». >>
Власть ведёт себя правильно, когда правильно себя ведут журналисты

Власть ведёт себя правильно, когда правильно себя ведут журналисты 19.06 16:54

В медиасфере Волгограда скоро произойдет важное событие – 25 июня в регионе пройдет отчетно-выборная конференция местного отделения Союза журналистов. Один из тех, кто решил выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя волгоградского отделения организации – руководитель медиагруппы ПРЕМИЯ Вячеслав Черепахин. «Аргументы недели» расспросили его о мотивах выдвижения и о программе. >>
Схема «купи-верни с тройной выгодой»

Схема «купи-верни с тройной выгодой» 19.06 16:53

Клиент автоцентра купил автомобиль за шесть с половиной миллионов, но ему показалось, что спинка сиденья неудобна, и через год он отсудил за это почти двадцать миллионов рублей. Вообще, такой случай не единичный, и явлению уже придумали название – потребительский терроризм. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
2

Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше
3

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк
4

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
5

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры