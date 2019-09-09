Кино не для всех: как технологии рулили выборами-2019 в Волгоградской области

Краткое содержание единого дня голосования, выпавшего на 8 сентября, в волгоградском регионе: губернатор не победил губернатора, но стал губернатором; на всех округах в Волгограде выиграли те кандидаты, кого поддерживала действующая власть. Фишка процесса: доступ к технологиям ограничили – онлайн-трансляцию дня голосования, как было раньше, обычные волгоградцы увидеть не смогли. Пришлось на слово верить летописцам из избирательных участков. «Кино» широким массам было доступно только художественное, и только в парке на траве.

По официальным данным избиркома Волгоградской области явка на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы составила 41,23%, не дотянув до половины обладающих правом голоса. Предварительные итоги отдавали победу Андрею Бочарову с красивой цифрой, чуть не в три, но в две семёрки – 77%. После обработки всех протоколов результат скорректировался в 76,81%. Остальные кандидаты остались далеко позади: второе место - Алексей Буров (КПРФ), у него 11,39%, третий - Владимир Рублев (ЛДПР) с 6,26%. Закрыл губернаторский список Сергей Полещук (Справедливая Россия) - 3,39%.

Несколько раз за всю предвыборную кампанию, и особенно часто в последнюю неделю перед голосованием, рупоры власти объявляли, что всё проходит тихо и без скандалов. В случае с кандидатами в губернаторы это было предсказуемо и в самом деле так: соперники Андрея Бочарова, прошедшие муниципальный фильтр, вели себя исключительно мирно. А вот про «областников» можно сказать, что кулачный драк не было, но междоусобные замесы, конечно, случались.

Войну листовок учинили в Центральном районе Волгограда агитаторы кандидата в облдуму Сергея Попова и ЛДПРсписком. Едва на каком-нибудь «заборе» появлялась фотография Попова, как очень быстро поверх неё клеилась лдпровская листовка, на которую за короткий временной промежуток снова укладывался Попов. Напомним, что Сергей Попов до недавнего времени исполнял обязанности руководителя реготделения ЛДПР и собирался в этом качестве идти в областную думу. Но после череды скандалов объявил, что его пути с жириновцами разошлись, и буквально в последний момент запрыгнул на подножку предвыборного экспресса формально как беспартийный, но под флагом «Справедливой России».

Влип в скользкую историю магазин автозапчастей, разместив на своём сайте объявление о предоставлении 10% скидки за выбор губернатора. Клиентам предлагалось сфотографироваться с бюллетенем, где стоит галочка у фамилии действующего губернатора. Менеджеры автозапчастей сначала подтвердили наличие такой бессрочной акции волгоградским журналистам. Но после того как юристы облизбиркома усмотрели в необычной рекламе признаки провокации, руководство автомагазина поспешило оправдать появление акционного объявления хакерским взломом. Произведенным путем получения пароля программным способом brute force. Ну, а что? Чем наш губернатор слабее Трампа или какого-нибудь Джека Дорси?

Спорные кульбиты усмотрела оппозиция в действиях регионального избиркома. Слишком большой показалась им цифра «открепившихся» горожан – 18 тысяч человек получили право проголосовать на любом удобном для них участке. Теперь такая технология называется «Мобильный избиратель».

Одному из УИКов разрешили начать голосование на два часа раньше. Участок на заводе «Омсктехуглерод» в Красноармейском районе открылся не в 8-00, а в 6-00. С просьбой о раннем голосовании к председателю облизбиркома обратилось руководство предприятия. На участке боролись за думский мандат руководитель фракции «Справедливая Россия» в заксобрании предыдущего созыва Дмитрий Калашников и единственный независимый кандидат Дмитрий Крылов.

8 сентября самый главный сюрприз ждал волгоградцев, граждански активных, но рядовых по отношению к избирательному процессу. Неожиданно выяснилось, что век технологий в отдельно взятой Волгоградской области закончился. Видеотрансляция голосования на сайте избиркома, как это было на предыдущих выборах, не велась. Только ближе к вечеру председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин отчитался перед руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, задавшей вопрос на видеоконференции, что видеонаблюдение на избирательных участках ведется, но посмотреть картинку могут только члены избиркомов и наблюдатели. И только на специальном служебном портале. Ни одна из жалоб на нарушения избирательного права и процесса не подтвердилась – дал официальный ответ областной избирком.

А поэтому проснувшиеся 09.09.2019 узнали, что список победителей в одномандатных округах выглядит так:

Урюпинский округ №1 - Сергей Горняков (Единая Россия),

Новоаннинский округ №2 – Илья Кошкарев (Единая Россия),

Михайловский округ №3 – Олег Савченко (Единая Россия),

Жирновский округ №4 – Павел Иванов (Единая Россия),

Городищенский округ №5 – Борис Коротков (Единая Россия),

Калачевский округ №6 – Александр Осипов (Единая Россия),

Камышинский округ №7 – Дмитрий Крикунов (Единая Россия),

Палласовский округ №8 – Евгений Шаманаев (КПРФ),

Среднеахтубинский округ №9 – Михаил Струк (Единая Россия),

Волжский округ №10 – Евгений Пыльнев (Единая Россия),

Волжский округ №11 – Татьяна Бухтина (Единая Россия),

Тракторозаводский округ №12 – Владимир Ефимов (Единая Россия),

Краснооктябрьский округ №13 – Алексей Волоцков (Единая Россия),

Дзержинский округ №14 - Андрей Таев (Единая Россия),

Дзержинский округ №15 – Ирина Соловьева (Единая Россия),

Центральный округ №16 – Алексей Рыгин (Единая Россия),

Советский округ №17 – Руслан Шарифов (Единая Россия),

Кировский округ №18 – Станислав Коротков (Единая Россия),

Красноармейский округ№19 - Дмитрий Калашников (Справедливая Россия).

12 парламентариев прежнего состава плавно перетекли в новый.

Всего в заксобрании - 38 депутатов, одна половина выбирается по одномандатным округам, другая - по партийным спискам.

По единому избирательному округу «ЕР» получает около 48% голосов, КПРФ – около 19%, ЛДПР – около 14%, «Справедливая Россия» - около 8% .И лишь один нежданчик. «Российская партия пенсионеров за справедливость» преодолела пятипроцентный барьер, набрав 6%. Таким образом, в облдуме нового созыва будет не четыре, как в предыдущей, а пять партий. Хотя этот бантик думскую картину не меняет никак. От слова «абсолютно».