В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

Языковой скандал разгорается в республике Татарстан. Родители русскоязычных школьников заявляют о том, что их детям навязывают преподавание на татарском языке. Об этом сообщают местные СМИ.

Новый учебный год в республике Татарстан начался со скадала. В него попали школы сразу нескольких городов. Родители учеников заявили, что их детей обязали выбрать татарский язык в качестве родного.

По закону в национальных республиках помимо русского школьники дополнительно учат родной язык. При этом родной язык они выбирают сами. В нескольких татарских школах детей лишили этого выбора. Их заставляют указывать татарский язык в качестве родного.

Местные власти в ситуацию пока не вмешиваются. В администрациях школ поясняют, что лишь популяризируют татарский язык. Разразившийс скандал там называют «обливанием грязью».