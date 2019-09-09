Эксперты рассказали, что Россиян ожидает некачественный хлеб

Специалисты рассказали, что ситуация на хлебопекарном рынке России способствует снижению качества продукции и росту объёмов фальсификата.

Хлеба и хлебобулочных изделий по результатам 2018 года было продано на 728,9 млрд рублей. И хотя за нынешний январь — июль продано 6,3 млн тонн продукции (на 2,9% меньше, чем за семь месяцев прошлого года), денежный объём вырос на 8%, до 400,2 млрд рублей.

Повышение стоимости одного из основных товаров потребительской корзины жителей России составляет 5–7% в год, отмечает News.ru. На душу населения приходится 116 кг хлеба в год.