В Челябинск с концертом приезжает Александр Панайотов

25 сентября в ДК Железнодорожников в 19 часов состоится единственный в нашем городе концерт Александра Панайотова, талантливого молодого артиста. Певцы, композитора, музыканта, режиссера собственных шоу и видеоклипов. Обладает уникальными вокальными данными, один из лучших молодых голосов страны, мастер вокальной импровизации. Работает в разных музыкальных жанрах. В репертуаре Александра преобладает поп-музыка, как целевой жанр. Но, также артист исполняет и пишет музыку в стиле соул, R'n'B, танцевальную клубную музыку, джаз и лаунж.

15 лет на сцене, в творческой копилке артиста три студийных альбома, десятки видеоклипов, громкие хиты и активная гастрольная жизнь. Среди самых грандиозных площадок, на которых приходилось выступать Александру – «Зал Делегаций Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», где ему посчастливилось дать концерт в честь 70-летия окончания Второй Мировой войны в сопровождении легендарного джазового оркестра Олега Лундстрема.

Осенью 2016 года музыкант феерично напомнил о себе в эфире главного музыкального шоу страны "Голос". Российские СМИ сразу же окрестили Панайотова "сенсацией шоу Голос". Артист блестяще выступал на протяжении всего проекта, стал финалистом от команды Григория Лепса и занял второе место, получив серебро, что вовсе не расстроило артиста, а, наоборот, сподвигнуло его к достижению новых горизонтов. По окончании шоу певец начал сотрудничество с Григорием Лепсом и его продюсерским центром.

В праздничную дату 8 марта 2017 года в “Крокус Сити Холле” с аншлагом в 5600 зрителей c большим успехом состоялось сольное шоу Александра Панайотова – “Непобедимый”, названное в честь одноимённого нашумевшего сингла и видеоклипа артиста. ”Крокус” дал старт большому туру Александра по городам России и странам Ближнего Зарубежья.

2017 год стал для артиста очень насыщенным и плодотворным. В течении года получил премии: «Возвращение года» (церемония «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец»), «Самый востребованный артист года» (премия «Событие года»), «Come back года» (премия «Fashion People Awards»). В 2018 году получил премию “Певец Года” на церемонии “Звуковая дорожка” по версии “МК”, “Голос Года” на премии журнала “Moda Topical”, “Певец года” на премии “Fashion People Awards”.

Артист принимает участие во всех самых ярких музыкальных событиях, мероприятиях и фестивалях (“Роза Хутор”, “Жара”, “Новая волна”, “Рандеву”, “Славянский базар”, “Алые паруса”, “Белые ночи Санкт-Петербурга”, “Голосящий Кивин” и многие другие), самых рейтинговых телеэфирах и интересных ТВ-проектах. Состоялись релизы двух новых синглов и видеоклипов – “Чувствовать тебя” и “Зачем тебе я”, которые пополнили репетуар певца и стали его новыми хитами. Готовятся новые синглы, и идет активная работа над новым четвёртым студийным альбомом. В 2018 состоялись релизы новых синглов: “Чёрные нити”, “Небеса”, “Ночь на облаках”, “Именами. Состоялись премьеры клипов “Ночь на облаках” и “Именами”.

Александр Панайотов активно гастролирует по стране и за рубежом со своей командой музыкантов. Искренность и энергетика, которыми Александр делится с публикой – не просто непередаваемый шквал эмоций, это работа огромной команды профессионалов, создающих идеальное шоу, наполненное визуальными спец-эффектами, живым звуком, при участии самых лучших музыкантов страны. Программа концерта очень разнообразна: артист исполняет треки из предыдущих альбомов, так полюбившихся поклонникам; самые рейтинговые композиции, ставшие народными после проекта «Голос», а также премьеры новых синглов 2017 и 2018 года.

Сильнейший вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие образов, создаваемых этим исполнителем, сопровождают каждое его выступление и с восторгом принимаются публикой. Его имя – это знак качественной музыки. Каждый его концерт – великолепное сочетание вокальных и инструментальных импровизаций, сопровождаемое завораживающими визуальными спец-эффектами и создающее неизгладимое впечатление на зрителя. Ему и его голосу подвластно всё! Любое музыкальное произведение превращается в удивительный перфоманс в безупречном исполнении!

Невозможно быть настолько органичным на сцене, настолько любимым зрителем и настолько вокально неповторимым! Ощущение волшебства остается в сердце каждого зрителя, побывавшего на концерте, вне зависимости от местоположения на карте и языка исполнения!