//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

В Челябинск с концертом приезжает Александр Панайотов

9 сентября 2019, 12:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинск с концертом приезжает Александр Панайотов

25 сентября в ДК Железнодорожников в 19 часов состоится единственный в нашем городе концерт Александра Панайотова, талантливого молодого артиста. Певцы, композитора, музыканта, режиссера собственных шоу и видеоклипов. Обладает уникальными вокальными данными, один из лучших молодых голосов страны, мастер вокальной импровизации. Работает в разных музыкальных жанрах. В репертуаре Александра преобладает поп-музыка, как целевой жанр. Но, также артист исполняет и пишет музыку в стиле соул, R'n'B, танцевальную клубную музыку, джаз и лаунж.

15 лет на сцене,  в творческой копилке артиста три студийных альбома, десятки видеоклипов, громкие хиты и активная гастрольная жизнь. Среди самых грандиозных площадок, на которых приходилось выступать Александру – «Зал Делегаций Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», где ему посчастливилось дать концерт в честь 70-летия окончания Второй Мировой войны в сопровождении легендарного джазового оркестра Олега Лундстрема.

Осенью 2016 года музыкант феерично напомнил о себе в эфире главного музыкального шоу страны "Голос". Российские СМИ сразу же окрестили Панайотова "сенсацией шоу Голос". Артист блестяще выступал на протяжении всего проекта, стал финалистом от команды Григория Лепса и занял второе место, получив серебро, что вовсе не расстроило артиста, а, наоборот, сподвигнуло его к достижению новых горизонтов. По окончании шоу певец начал сотрудничество с Григорием Лепсом и его продюсерским центром.

В праздничную дату 8 марта 2017 года в “Крокус Сити Холле” с аншлагом в 5600 зрителей c большим успехом состоялось сольное шоу Александра Панайотова – “Непобедимый”, названное в честь одноимённого нашумевшего сингла и видеоклипа артиста.  ”Крокус” дал старт большому туру Александра по городам России и странам Ближнего Зарубежья.

 2017 год стал для артиста очень насыщенным и плодотворным. В течении года получил премии: «Возвращение года» (церемония «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец»), «Самый востребованный артист года» (премия «Событие года»), «Come back года» (премия «Fashion People Awards»). В 2018 году получил премию “Певец Года”  на церемонии “Звуковая дорожка” по версии “МК”, “Голос Года” на премии журнала “Moda Topical”, “Певец года” на премии “Fashion People Awards”.

 Артист принимает участие во всех самых ярких музыкальных событиях, мероприятиях и фестивалях (“Роза Хутор”, “Жара”, “Новая волна”, “Рандеву”, “Славянский базар”, “Алые паруса”, “Белые ночи Санкт-Петербурга”, “Голосящий Кивин” и многие другие), самых рейтинговых телеэфирах и интересных ТВ-проектах. Состоялись релизы двух новых синглов и видеоклипов – “Чувствовать тебя” и “Зачем тебе я”, которые пополнили репетуар певца и стали его новыми хитами.  Готовятся новые синглы, и идет активная работа над новым четвёртым студийным альбомом. В 2018 состоялись релизы новых синглов: “Чёрные нити”, “Небеса”, “Ночь на облаках”, “Именами. Состоялись премьеры клипов “Ночь на облаках” и  “Именами”.

 Александр Панайотов активно гастролирует по стране и за рубежом со своей командой музыкантов. Искренность и энергетика, которыми Александр делится с публикой – не просто непередаваемый шквал эмоций, это работа огромной команды профессионалов, создающих идеальное шоу, наполненное визуальными спец-эффектами, живым звуком, при участии самых лучших музыкантов страны. Программа концерта очень разнообразна: артист исполняет треки из предыдущих альбомов, так полюбившихся поклонникам; самые рейтинговые композиции, ставшие народными после проекта «Голос», а также премьеры новых синглов 2017 и 2018 года.

Сильнейший вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие образов, создаваемых этим исполнителем, сопровождают каждое его выступление и с восторгом принимаются публикой. Его имя – это знак качественной музыки. Каждый его концерт – великолепное сочетание вокальных и инструментальных импровизаций, сопровождаемое завораживающими визуальными спец-эффектами и создающее неизгладимое впечатление на зрителя. Ему и его голосу подвластно всё! Любое музыкальное произведение превращается в удивительный перфоманс в безупречном исполнении! 

Невозможно быть настолько органичным на сцене, настолько любимым зрителем и настолько вокально неповторимым! Ощущение волшебства остается в сердце каждого зрителя, побывавшего на концерте, вне зависимости от местоположения на карте и языка исполнения!

 

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//новости партнеров

В Челябинск с концертом приезжает Александр Панайотов

В Челябинск с концертом приезжает Александр Панайотов 12:31

25 сентября в ДК Железнодорожников в 19 часов состоится единственный в нашем городе концерт Александра Панайотова, талантливого молодого артиста. Певцы, композитора, музыканта, режиссера собственных шоу и видеоклипов. >>
В правительстве Челябинской области ожидаются новые назначения

В правительстве Челябинской области ожидаются новые назначения 11:54

В ближайшее время в правительстве Челябинской области произойдут новые назначения и отставки. Об этом рассказал Алексей Текслер, выступая перед своими сторонниками. >>
Действующий глава Челябинской области лидирует на выборах губернатора

Действующий глава Челябинской области лидирует на выборах губернатора 10:26

Избирательная комиссия Челябинской области обработала 98 процентов протоколов. По итогам обработки, явка на выборы составила 46%. >>
Явка на выборы на Южном Урале превысила 40 процентов

Явка на выборы на Южном Урале превысила 40 процентов 08.09 22:51

По словам председателя Избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, на 19.30 явка на выборы составила 42,35%. На прошлых выборах, которые прошли пять лет назад, на это время явка была на уровне 38,13%. >>
В Копейске на выборы заявился Дед мороз

В Копейске на выборы заявился Дед мороз 08.09 22:06

8 сентября, в единый день голосования, на один из избирательных участков в Копейске заявился Дед Мороз. >>
Почти 27 процентов южноуральцев проголосовали на выборах

Почти 27 процентов южноуральцев проголосовали на выборах 08.09 13:59

Согласно данным Избирательной комиссии Челябинской области, на 14 часов зафиксирована явка 26,87%. >>

//новости партнеров

Алексей Текслер проголосовал на выборах губернатора Челябинской области

Алексей Текслер проголосовал на выборах губернатора Челябинской области 08.09 13:42

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 8 сентября, вместе с семьей проголосовал за будущего губернатора Челябинской области. >>
В Челябинской области стартовали выборы

В Челябинской области стартовали выборы 08.09 06:37

Сегодня, 8 сентября, в Челябинской области стартовали выборы губернатора, депутатов районных советов,глав сельских поселений. Всего в единый день голосования состоится 68 выборных кампаний. >>
Шоумен Дмитрий Нагиев мечтает о квартире в Челябинске

Шоумен Дмитрий Нагиев мечтает о квартире в Челябинске 07.09 22:22

Известный шоумен Дмитрий Нагиев сегодня, 7 сентября, вместе с Сергеем Исаевым, звездой «Уральских пельменей» вел праздничный концерт в Челябинске, посвященный дню города. >>
В Челябинске прошло грандиозное экстрим-шоу

В Челябинске прошло грандиозное экстрим-шоу 07.09 15:39

В Челябинске, на площадке возле Ледовой арены «Трактор» прошло грандиозное экстрим шоу, собравшее тысячи зрителей. Челябинцы впервые увидели выступления легендарного атлета Red Bull Алексея Колесникова и других профессиональных спортсменов. >>
В Челябинске начинается концерт с участием Тимати

В Челябинске начинается концерт с участием Тимати 07.09 15:18

7 сентября Челябинск празднует День города. Гостей и жителей города ждет насыщенная программа, которая завершится праздничным фейерверком. Возле Ледовой арены «Трактор» в 17 часов начинается концерт с участием Тимати. >>
В Челябинске построят новый физкультурный комплекс у стадиона «Сигнал»

В Челябинске построят новый физкультурный комплекс у стадиона «Сигнал» 07.09 14:57

Глава Челябинской области проконтролировал ход работ по модернизации стадиона «Сигнал». Алексей Текслер также оценил новое покрытие футбольного поля, которое презентовали сегодня, 7 сентября. >>

//Новости ADWILE

Наталья Котова назвала Челябинск удивительным городом

Наталья Котова назвала Челябинск удивительным городом 07.09 13:38

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем города. В своем поздравлении она отметила, что Челябинск — удивительный мегаполис, который развивается как спортивный, культурный и интеллектуальный центр Южного Урала. >>
На Южном Урале стартовали парады первоклассников

На Южном Урале стартовали парады первоклассников 07.09 12:35

В Челябинске, Копейске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Южноуральске, Троицке сегодня, 7 сентября, пройдут парады первоклассников. >>
Общественный транспорт в Челябинске будет работать до двух ночи

Общественный транспорт в Челябинске будет работать до двух ночи 07.09 11:37

Сегодня, 7 сентября, в Челябинске стартуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В связи с этим изменится маршрут и время работы общественного транспорта. >>
Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем рождения города

Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем рождения города 07.09 10:07

Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем города. В этом году Челябинску исполняется 283 года. Сегодня, 7 сентября, стартовали праздничные мероприятия. >>
В День города в Челябинске будет тепло

В День города в Челябинске будет тепло 07.09 08:07

Синоптики обещают челябинцам, что в День города температура воздуха прогреется до +17ºС. >>
Парад первоклассников, мотошоу и фейерверк. Челябинск празднует День города

Парад первоклассников, мотошоу и фейерверк. Челябинск празднует День города 07.09 06:53

Сегодня, 7 сентября, Челябинск начинает праздновать День города. Напомним, в этом году ему исполняется 283 года. >>

//Новости МирТесен

Города будущего построят роботы: новые технологии на 100+ Forum Russia

Города будущего построят роботы: новые технологии на 100+ Forum Russia 06.09 13:05

Эксперты форума расскажут, как напечатать дом на 3D-принтере и построить современное здание из сверхлегких, прочных и экологичных материалов при помощи роботов. >>
Челябинский театр кукол представит новую версию «Ромео и Джульетты»

Челябинский театр кукол представит новую версию «Ромео и Джульетты» 06.09 13:03

13 сентября в 18.00 в Челябинском театре кукол состоится премьера спектакля для взрослого зрителя «Сон Джульетты». В литературной основе спектакля лежит бессмертная пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», а также произведения Луиджи Да Порто и Маттео Банделло, первых авторов легенды о вечных влюбленных. >>
8 сентября любители чтения встретятся на Кировке

8 сентября любители чтения встретятся на Кировке 06.09 12:57

В воскресенье, 8 сентября, на пешеходной улице города пройдет XIV Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» – ежегодный литературный праздник ко Дню рождения столицы Южного Урала. >>

//Новости партнеров

Проблемам Златоуста будут уделять повышенное внимание

Проблемам Златоуста будут уделять повышенное внимание 05.09 16:13

Глава Челябинской области Алексей Текслер в интервью «Ura.ru» рассказал о том, что ситуации в Златоусте, мэр которого на днях ушел в отставку, правительство области будет уделять особое внимание. >>
Еткульские школьники будут учиться в современных классах

Еткульские школьники будут учиться в современных классах 05.09 14:27

Учащиеся Еткульской средней школы получили приятный сюрприз к началу нового учебного года. Компания «Транснефть – Урал» помогла за лето отремонтировать в учебном заведении все кабинеты точных наук. Кабинеты математики, физики и химии, помимо обновления интерьера, получили новейшее оборудование для занятий. >>
Борьбу ММК за чистый воздух оценило министерство природы

Борьбу ММК за чистый воздух оценило министерство природы 05.09 09:56

Усилия Магнитогорского металлургического комбината по снижению вредных выбросов в атмосферу оценило министерство природы и экологии России. Оно признало, что предприятие добилось существенных результатов. >>

//Новости СМИ2

Контролировать ход выборов в Челябинской области будет Иван Засурский

Контролировать ход выборов в Челябинской области будет Иван Засурский 04.09 15:13

Известный российский деятель Иван Засурский будет контролировать ход выборов в Челябинске. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас на встрече в «Большой редакции» с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс». >>
«МК-Урал» проводит конкурс улыбок

«МК-Урал» проводит конкурс улыбок 04.09 12:39

Акция приурочена к 100-летию газеты «Московский Комсомолец». Накануне Дня рождения Челябинска и юбилея «МК» издание объявляет фотоконкурс на самую яркую улыбку в городе-миллионнике. Участвовать в проекте «Челябинск, улыбнись!» могут горожане всех возрастов. >>
В Челябинске пройдёт международный кинофестиваль ECOCUP

В Челябинске пройдёт международный кинофестиваль ECOCUP 04.09 12:20

С 12 по 15 сентября в культурном центре Ньютон-Club (пр. Героя России Родионова, 13) состоится международный фестиваль документального кино ECOCUP. В программе представлены короткометражные и полнометражные фильмы для детей и взрослых, которые дают нестандартный взгляд на город. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
2

Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше
3

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк
4

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
5

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры