Дело не в рождаемости, демограф объяснил причину увеличения детского пособия

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский оценил сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.

В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году

"Пособия - это средство борьбы с бедностью. Проблема рождаемости - это, в первую очередь, не проблема денег. Вы могли заметить, что мало детей рожают не только бедные люди", - передаёт слова эксперта "URA.RU".

Вишневский отметил, что падение рождаемости - проблема не только России, но и всего мира. По его словам, после Второй мировой войны началась "цивилизация низкой рождаемости".

"Власти ведь не добавят количество часов в сутках ... пособие - хорошая мера, но человек понимает, что о здоровье и карьере ребенка нужно будет заботиться до 20 лет", - пояснил демограф, отметив, что люди хотят отдыхать, а не тратить много времени на воспитание детей.

Он считает, что обещанная помощь государства решит вопрос рождаемости "ограничено" - в некоторых слоях общества и регионах России.