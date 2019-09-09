Адвокат Смагин: Пока не выпустят, Кокорин и Мамаев будут ходить на работу

6 сентября Алексеевский суд в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно Александра Кокорина и Павла Мамаева. Что будут делать в колонии до освобождения футболисты, рассказал еженедельнику «Аргументы недели» председатель коллегии адвокатов «21 век» Геннадий Смагин.

«17-го сентября Кокорина и Мамаева должны выпустить на свободу. Это делается через десять дней после решении об УДО, если не подадут апелляцию прокурор или потерпевшие, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» председатель коллегии адвокатов «21 век» Геннадий Смагин. - Но потерпевшие вроде удовлетворены, чиновник этот Пак – не возражает против УДО. Прокурор тоже не против. Все эти десять дней ребята продолжают ту же жизнь, что и раньше. То есть ходят на работу – не дай бог совершить какой-то проступок! Потом как везде – обходной листочек: если, к примеру, брали книгу в библиотеке. А когда уже выходят на волю, получают деньги, которые заработали и вещи, с которыми не пустили на зону. Допустим, мобильные телефоны…»