Видео: самка дельфина поблагодарила рыбаков за спасение детеныша

В Сети опубликовали видео с рыбаками, которые случайно поймали у побережья города Прочида маленького дельфина. Через некоторое время они отпускают детеныша млекопитающего и получают благодарность от его мамы - дельфина.

На кадрах видно, как после освобождения самка взрослого дельфина начала высоко выпрыгивать из воды, показывая свою радость за доброту рыбаков. Мужчины в конце поаплодировали небольшому "акробатическому выступлению".

Видеоролик с веселым дельфином набирает большую популярность в Сети. Некоторые пользователи сказали спасибо рыбакам за то, что они отпустили детеныша, пишет портал "Радиус".