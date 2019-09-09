Действующий глава Челябинской области лидирует на выборах губернатора

Избирательная комиссия Челябинской области обработала 98 процентов протоколов. По итогам обработки, явка на выборы составила 45%.

Действующий глава региона Алексей Текслер набрал около 70% голосов (69,44%), на втором месте — Константин Нациевский от партии КПРФ (11,98%), далее следуют Виталий Пашин (8,87%), Сергей Смышляев (3,18%), Алексей Севастьянов (2,98%).

«Кредит доверия от избирателей Алексей Текслер уже получил,- прокомментировал политолог Александр Мельников. - Теперь важно его не растерять. Своим электоральным ресурсом ему предстоит распорядиться уже в следующем году, когда в регионе пройдут важные выборы в Законодательное собрание».