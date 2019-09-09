Перечислены российские регионы, где легче найти работу

Эксперты проанализировали индекс рынка труда по итогам 2018 года и выявили регионы, в которых легче всего найти работу. При составлении рейтинга учитывались несколько показателей: уровень оплаты труда, занятость, условия труда и емкость рынка труда.

Первую и вторую строчку в списке занимают Москва и Санкт - Петербург со значением индекса выше 90 баллов. На третьем месте Московская обстать - индекс 81,3 балла.

Положительная тенденция развития рынка труда зафиксирована в Югре и Татарстане.

"Регионы - лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда", - пояснил специалист РИА Новости.

В группу регионов с невысокими социально-экономическими показателями входят Тыва и Карачаево-Черкесская республика - индекс менее 20 баллов, а вот Ингушетии, Калмыкии и Алтае зафиксирован высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

В Хакасии индекс снизился на 0,5 балла из-за большого числа работников на вредном производстве, высокой безработицы и среднего времени поиска.

По мнению экспертов, в 2019 году ожидается увеличение уровня зарплат и сохранение низкого уровня безработицы.