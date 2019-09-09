Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья в настоящий момент рассматривает идею о введении в России ответственности граждан за ложный вызов бригады "скорой помощи".

Член вышеназванного комитета Юрий Кобзев подчеркнул, что "скорая" должна приезжать в экстренных случаях, а просто так ее вызывать нельзя, передает ФБА "Экономика сегодня".

За ложный вызов должно последовать наказание в виде компенсации соответствующих расходов страховым компаниям. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова парламентария, введение ответственности является сложным шагом, к которому РФ, возможно, не совсем готова, однако говорить об этом необходимо.