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34 мандата из 35 взяла ЛДПР в Хабаровскую гордуму

9 сентября 2019, 08:49 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

34 мандата из 35 взяла ЛДПР в Хабаровскую гордуму

Кандидаты от ЛДПР получили 34 из 35 мандатов на выборах в Хабаровскую городскую думу по итогу голосования 8 сентября. Одно место досталось представителю «Справедливой России».

Глава крайизбиркома сообщил, что явка избирателей составила 33,45%. Стоит отметить, что справедливороссам удалось взять мандат, имея самый скромный бюджет предвыборной кампании среди всех партий, выдвигавшихся в крае, – почти в 70 раз меньше, чем у «Единой России».

При этом региональное «ЕдРо» тоже смогло «отличиться» - рекордно низким результатом голосов избирателей. На выборах в краевую думу партия получила всего 12,5% - это самый низкий показатель в стране.

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