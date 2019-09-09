В Гидрометцентре сообщили об июльской погоде в сентябре

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в сентябре жителям России следует ожидать июльскую погоду. Предполагается, что в ближайшие дни будет тепло и без осадков.

Характер погоды в центральных регионах России будет определять антициклон, но, по словам синоптика, с 9-го по 13-е сентября осадков не ожидается. В утренние часы, однако, может быть туман. На выходных не исключены кратковременные дожди, передает "Российская газета".

В дневное время температура воздуха будет находиться на уровне от +21 до +26 градусов, а ночью – от +10 до +15, что соответствует показателям июля.