Путин поддержал предложение хабаровчан о субсидиях на авиабилеты детям-инвалидам

Общественники Хабаровского края заявили президенту России Владимиру Путину о том, что перевозка детей-инвалидов должна быть включена в программу субсидирования авиаперевозок.

Предложение было озвучено во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент согласился со мнением хабаровчан.

О трудностях, с которыми связан проезд детей с ограниченными возможностями здоровья, Владимиру Путину рассказал глава Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

- Дети-инвалиды в нашем регионе получают квоту на проезд к месту лечения, в основном, жд-транспортом. Но на путь из краевой столицы в Москву поездом уходит шесть суток. Необходимо сделать так, чтобы проживающие в ДФО дети-инвалиды могли добираться до места лечения и обратно на самолете, - заявил Андрей Белоглазов.

Президент, в свою очередь, пообещал поставить такую задачу перед соответствующими ведомствами.