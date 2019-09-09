Самый большой круизный лайнер в истории России прибыл во Владивосток

В понедельник, 9 сентября, круизный лайнер "Spectrum of the Sea" пришвартовался во Владивостоке. Отмечается, что раньше в российские порты не заходили корабли подобного масштаба, сообщает КП.

Согласно источнику, на судне прибыло почти 5000 пассажиров из разных стран, в том числе около 200 человек из России. Три дня назад они отправились в путешествие из Шанхая, а после поедут в круиз из Владивостока. Дальнейший маршрут "Spectrum of the Sea" включает японские берега в Майдзуру и Фукуока.

Завершится круиз в Шанхае 14 сентября.

"Spectrum of the Sea" впервые опустили на воду в апреле 2019 года, построен корабль в Германии. Длина судна составляет 348 метров и ширина 41 метр, высота судна превышает 9-этажный дом.