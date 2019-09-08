Хабаровский край: ожидается подъем уровня воды в Амуре

В Хабаровском крае снизился уровень воды в Амуре до 6 м, как передает пресс-служба ГУ МЧС края.

Однако из-за дождей и подхода тайфуна "Линлин" ожидается подъем уровня воды в южных и центральных районах региона, отмечает ОТР. "В связи с выпадением дополнительных осадков, повышенной водностью рек, озер и сильным переувлажнением гребень паводка сохраняется в Нанайском районе у сел Троицкое, Малмыж. В Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах продолжается подъем интенсивностью 5-14 сантиметров в сутки", - сообщили в пресс-службе.