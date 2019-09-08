Авиакомпания "Россия" опровергла сообщения СМИ о возгорании пассажирского самолёта в московском аэропорту Шереметьево. По данным представителей перевозчика, во время подготовки самолета к вылету из Шереметьево на одном из самолетов во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиакеросина.

Технические службы авиакомпании в настоящее время проводят расследование для выяснения причины произошедшего.

Для сокращения возможной задержки вылета рейса авиакомпания приняла решение о предоставлении резервного самолета. Рейс Москва - Владивосток будет выполнен после 21.30 мск.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Шереметьево у самолёта авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель.