Авиакомпания "Россия" ответила на сообщения СМИ о возгорании самолета в Шереметьево
8 сентября 2019, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Авиакомпания "Россия" опровергла сообщения СМИ о возгорании пассажирского самолёта в московском аэропорту Шереметьево. По данным представителей перевозчика, во время подготовки самолета к вылету из Шереметьево на одном из самолетов во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиакеросина.
Технические службы авиакомпании в настоящее время проводят расследование для выяснения причины произошедшего.
Для сокращения возможной задержки вылета рейса авиакомпания приняла решение о предоставлении резервного самолета. Рейс Москва - Владивосток будет выполнен после 21.30 мск.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Шереметьево у самолёта авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель.