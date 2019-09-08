В Копейске на выборы заявился Дед мороз

8 сентября, в единый день голосования, на один из избирательных участков в Копейске заявился Дед Мороз.

Как сообщает «Копейский рабочий», сказочный персонаж появился в ДК имени С.М.Кирова. Дед Мороз проголосовал вместе с копейчанами. Хорошее настроение на этом избирательном участке помогали поддерживать народные коллективы: вокального ансамбля «Живая вода», хора «У околицы» и духовой оркестр.