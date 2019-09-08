СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева. Следственный комитет инкриминирует бывшему банкиру особо крупную растрату.

О возбуждении дела в отношении Алексея Ананьева сообщили два источника РБК.

Алексей Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере.

В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте Ананьева.

По данным представителей Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка - братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим.

По данным банка, Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, и были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка.

Братья Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда Центробанк ввел в нем временную администрацию. Алексей возглавлял совет директоров, Дмитрий — правление. На тот момент ПСБ занимал девятое место по активам среди российских банков. В качестве причин проблем учреждения в ЦБ называли кредиты, выданные аффилированным лицам, некачественный капитал и избыточную нагрузку, связанную с неудачной санацией Автовазбанка.