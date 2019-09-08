Из ДНР пустят прямые поезда до Москвы

Прямые поезда до Москвы и Санкт-Петербурга из Донецка могут начать курсировать в ближайшее время. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Официальный Донецк пообещал восстановить железнодорожное сообщение с Россией. Конкретные сроки не называются. Как сообщает агентство ТАСС, это произойдет в ближайшее время.

«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом», — заявил Денис Пушилин. Его слова цитирует Донецкое агентство новостей: «Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться».

Не исключено, что помимо Москвы и Питера, поезда из Донецка пойдут и в другие города России.