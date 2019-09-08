Специалисты рассказали, как ужиться с таксами

Такса — охотничья порода собак, отличающаяся короткими ногами. Говорят, что это очень своенравные собаки. Подмосковные эксперты рассказали, так ли это. Оказалось, что у них длинное тело и бегут они ничуть не медленнее других собак.

Есть три разновидности такс: кролики, миниатюра и стандарт, пишет сайт "Подмосковье сегодня". "Стандартная такса – все равно более серьезная, мощная собака. Если кобель дернет поводок на улице, не каждый ребенок или пенсионер сможет удержать. Все-таки такая собака весит 10 – 12 кг. Но воспитанная так не сделает, поэтому с ней справится и ребенок", - рассказала эксперт Ксения Агешина.