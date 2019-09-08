Открытия детского сада «Золотая рыбка» ждала вся деревня Куюки Лаишевского района Татарстана, вот только на торжественное мероприятие администрация не пустила ни родителей, ни самих детей. По словам местных жителей вход на территорию во время мероприятия был закрыт.

Родители с детьми столпились около здания и ждали, когда же их позовут на праздник. А в это время торжество шло уже полным ходом, с речами выступал глава районного исполкома Альберт Хабибуллин, а в место реальных детей для камер, снимавших мероприятие, «отработали» участники местного детского хореографического ансамбля. На следующий день местные СМИ и канал «Россия 1» показали сюжеты об открытии детского сада. Как пишет канал «Bazа», в нём было все как положено - чиновники, дети, гостей встречали караваем и песнями. Вот только местным жителям, простоявшим больше часа у запертых ворот, сказали приходить через два месяца.

История попала в Сеть и теперь организаторы мероприятия пишут объяснительные. И чиновники как всегда выкрутились, сказав, что это было вовсе не открытие, а передача объекта строителями, а торжество будет позже, куда и пригласят настоящих детей и родителей. Зачем одному детскому саду нужны два торжественных мероприятия - не понятно.