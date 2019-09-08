Фото кошки с необычной мордочкой стали популярны в сети

Фото серой кошки с необычной мордочкой в сети набирают десятки тысяч "лайков". Кошка по кличке Уиллоу живет во Флориде в семье местной учительницы. Лори Фаррис однажды выходила из дома одного из своих учеников и у порога заметила беспризорного котенка.

Женщина прошла мимо к своему автомобилю. Но кошечка побежала за учительницей к ее машине.

Лори Фаррис пожалела бездомного малыша и принесла домой. Она искупала котенка, отмыла и направилась в ветклинику. Ветеринар диагностировал у котенка инфекцию глаз и травму носа.

"Айболит" объяснил женщине, что после лечения кошка будет здорова. Но с уникальной мордочкой.

Учительница уже не смогла расстаться с Уиллоу. А покладистая спокойная кошка ужилась и с собакой породы боксер Эллой.

В Инстаграм у кошки 137 тысяч подписчиков. Если бы учительница не взяла котенка, сомнительно, что его бы поместили даже в приют, пишет Metro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Willow the Beautiful Cat (@willowthebeautifulcat)7 Сен 2019 в 5:03 PDT