В Белоруссии появились футболки с ответом Илона Маска Александру Лукашенко

Цитата всемирно известного бизнесмена мгновенно стала брендом в Минске. Накануне произошла заочная полемика Илона Маска с Александром Лукашенко. Предприниматель подловил президента Белоруссии на обмане.

Инициатором этого заочного диалога стал Лукашенко. На одной из встреч он сказал, что у него есть электромобиль Tesla и зачем-то пояснил, что его ему подарил Илон Маск: «У меня есть электрическая машина – «Tesla». Я иногда ее тестирую – Маск подарил».

«О, нет», — ответил уже непосредственно Илон Маск, когда услышал, что он дарил автомобиль президенту Белоруссии.

Ответ предпринимателя тут же стал мемом. Тренд тут же подхватили производители модной одежды. Они выпустили футболки с цитатой Илона Маска: «Uh no».