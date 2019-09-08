Пилот борта № 1 рассказал об особенностях работы с президентом Путиным

Бывший пилот авиаотряда, перевозивший на борту № 1 Ил-96 первых лиц России, Владимир Федорушкин рассказал несколько историй из работы с Владимиром Путиным. Федорушкин в эфире НТВ вспомнил, как впервые за его 40 лет работы самолет попал в сильнейшую болтанку.

Владимир Путин находился на борту Ил-96. Вылетали из Москвы в Санкт-Петербург. Погода была отвратительной, плохой для пилотирования как в Москве, так и в Петербурге: низкая облачность, ливень, сильный боковой ветер.

Пилот вспомнил, как взлетели из Внуково, поднялись на высоту 5,5 – 6 тысяч метров, и самолет начало болтать. По его словам, подкидывало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой о потолок ударились.

По воспоминанию Федорушкина, полностью выбило автопилот, руль поворота был ограничен на одну треть хода. "Прижимало, перегрузки были очень сильные"», — рассказал Федорушкин. В Петербурге также была дождливая погода, с ветром.

Путин после этого перелета вызывал летчика в свой кабинет и интересовался, что это было.

По данным из открытых источников, борты № 1 Владимир Федорушкин пилотировал с 1980-х годов. Он летал с президентом СССР Михаилом Горбачевым, первым президентом России Борисом Ельциным, Дмитрием Медведевым, когда тот занимал пост президента, и Владимиром Путиным. В 2009 — 2014 годах заслуженный пилот России был гендиректором специального летного отряда "Россия".