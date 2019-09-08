В посольстве РФ на Кипре уточнили информацию об утонувшем в бассейне на вилле ребенке

В посольстве РФ на Кипре уточнили информацию о ребенке, утонувшем в бассейне на частной вилле в деревне Аргака неподалеку от городка Полис Хрисохус (округ Пафос). Кипрские СМИ написали о гибели маленькой девочки - россиянки, которую в бессознательном состоянии в бассейне обнаружил ее отец.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Сотрудники посольства РФ в Республике Кипр обратились за точной информацией к кипрским властям.

Российские дипломаты выяснили, что в бассейне на вилле утонул трехлетний мальчик, гражданин Украины, - сообщает ТАСС.

Оказалось, погибший ребенок ранее вместе с родителями прибыл на Кипр и был постоянным резидентом Республики Кипр.

Кипрские СМИ уточнили, что в 17:45 в субботу, 7 сентября, отец мальчика обнаружил своего малыша в бассейне в без сознания. Мужчина вытащил ребенка из воды, вызвал скорую.

Прибывшие медики установили, чо у малыша еще бьется сердце. Ему оказывали необходимую медпомощь. Но он продолжал оставаться без сознания. Ребенок скончался по дороге в больницу города Пафос.