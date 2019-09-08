Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму

Сергей Собянин призвал жителей российской столицы прийти на выборы в Мосгордуму и отдать голоса за кандидатов, которых они поддерживают.

Как отметил мэр, сегодняшние выборы имеют крайне важное значение для города. По словам Собянина, региональный парламент во многом определяет судьбу Москвы, поэтому необходимо прийти самим и проголосовать и никому не передоверять это дело.

Сам градоначальник ранее в воскресенье проголосовал на избирательном участке, работающем в школе №1241 на улице Николаева.

На 45 мест в Мосгордуме претендуют в общей сложности 225 кандидатов. В 2019 году на выборах в столице впервые используется система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

Согласно имеющимся данным, за первые полчаса проголосовали более 10% зарегистрированных электронных избирателей, на 12.00 явка составила 45%.

Для того, чтобы принять участие в электронном голосовании, избирателю не нужно использовать какое-то специальное устройство. Достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на сайте mos.ru.