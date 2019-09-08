В научном центре "Роскосмоса" задержали 17 человек, незаконно проникших на территорию комплекса. По словам представителей корпорации, «планировались вандальные действия» по отношению к некоему оборудованию.

История очень запутанная и странная. Еще вчера охрана Научно-испытательного центра задержала троих человек на крыше одного из корпусов. Они собирались сфотографировать территорию, а затем опубликовать эти снимки в интернете. От них и удалось узнать, что 8 сентября – планируется какая-то масштабная акция. На территорию закрытого объекта должны были проникнуть уже 50 человек. В общем-то все так и случилось.

Полиция задержала 17 человек, которые внятно не могли объяснить, зачем проникли на территорию центра, сообщает канал «Mash». Удивлены даже полицейские – ведь всем известно, что ничего интересного на объектах «Роскосмоса» нет, а в самой корпорации уверены – это диверсия и ребятки планировали повредить научное оборудование.