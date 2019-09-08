//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Избиратели Хабаровского края жалуются в Общественную палату на нарушения

8 сентября 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Избиратели Хабаровского края жалуются в Общественную палату на нарушения

В Хабаровском крае растет число жалоб, поступающих в региональную Общественную палату. На 15 часов для по хабаровскому времени было зафиксировано 35 сообщений о нарушениях хода выборов.

- Одно из нарушений – выдача бюллетени сотруднику правоохранительных органов по удостоверению. После подтверждения информации и ее распространения, правоохранитель вернулся домой за паспортом, показал, что имеет право быть на участке. – сообщил председатель Общественной палаты Андрей Белоглазов.

Кроме того, в одной из кабинок был найден оставленный бюллетень. Его признали не подлежащим подсчету.

В день голосования 8 сентября на избирательных участках региона работают 592 наблюдателя от Общественной палаты. Мобильные группы выезжают на участки по поступающей информации.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЛ

//новости партнеров

Избиратели Хабаровского края жалуются в Общественную палату на нарушения

Избиратели Хабаровского края жалуются в Общественную палату на нарушения 15:03

На 50% выросло количество жалоб в ОП Хабаровского края >>
Все еще ЕдРо: ВС РФ снял с выборов в Хабаровском крае кандидатов от ЛДПР и КПРФ

Все еще ЕдРо: ВС РФ снял с выборов в Хабаровском крае кандидатов от ЛДПР и КПРФ 15:03

В Хабаровском крае ВС РФ снял кандидатов ЛДПР и КПРФ с выборов >>
Подтопленцы в Хабаровском крае едут голосовать на спецтехнике

Подтопленцы в Хабаровском крае едут голосовать на спецтехнике 11:07

Спасатели Хабкрая доставляют избирателей к участкам на лодках >>
Очередь в кабинки для голосования: тайфун «Линлин» не испугал хабаровчан

Очередь в кабинки для голосования: тайфун «Линлин» не испугал хабаровчан 11:07

В Хабаровске избиратели пришли на участки, несмотря на непогоду >>
Хабаровчане требуют запретить замуровывание животных в подвалах

Хабаровчане требуют запретить замуровывание животных в подвалах 07.09 16:26

Пикет против замуровывания кошек в подвалах проели в Хабаровске >>
Китай планирует построить в Хабаровском крае крупнейший спиртзавод

Китай планирует построить в Хабаровском крае крупнейший спиртзавод 07.09 16:26

В Хабаровском крае может появиться крупнейший спиртзавод >>

//новости партнеров

В Хабаровске появится почтовый суперцентр

В Хабаровске появится почтовый суперцентр 07.09 16:25

Строительство почтового суперцентра в Хабаровске начнется в сентябре >>
В Хабаровском крае более 200 домов подтоплены паводком

В Хабаровском крае более 200 домов подтоплены паводком 07.09 16:24

231 дом в Хабаровском крае пострадал от наводнения >>
Правительственная реформа может разорить хабаровских крабодобытчиков

Правительственная реформа может разорить хабаровских крабодобытчиков 06.09 14:14

После подписания премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым нормативно-правовых актов, которые утверждают новый порядок проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов. Эксперты считают, что в Хабаровском крае многие работники отрасли потеряют занятость, а предприятия разорятся. >>
Импортозамещение: «Газпром нефть» принесет в Хабаровский край больше битума

Импортозамещение: «Газпром нефть» принесет в Хабаровский край больше битума 06.09 14:13

В Хабаровском крае активно реализуются проекты по программе импортозамещения. Теперь компания «Газпром нефть»в рамках программы увеличит в регион поставки битума и мазута. >>
В реабилитационный центр в Хабаровске «Невада» вложит полмиллиарда

В реабилитационный центр в Хабаровске «Невада» вложит полмиллиарда 06.09 13:03

Спортивный реабилитационный центр стоимостью в два с половиной миллиарда рублей появится в Хабаровске. 500 миллионов рублей вложит в него группа компаний «Невада», владеющая дальневосточной торговой сетью «Самбери». >>
Фермерам Хабаровского края помогут с реализацией продукции

Фермерам Хабаровского края помогут с реализацией продукции 06.09 11:13

В Хабаровском крае АНО «Сельскохозяйственный фонд» провел конкурс, результаты которого определили нового оператора по закупке и реализации фермерской продукции. Им стало предприятие Комсомольска-на-Амуре АО «Плодоовощи». >>

//Новости ADWILE

Догоним: глава Хабаровского края обещал соблюсти сроки по нацпроектам в паводок

Догоним: глава Хабаровского края обещал соблюсти сроки по нацпроектам в паводок 06.09 09:07

Сроки реализации национальных проектов в Хабаровском крае могут частично сместиться ввиду сложной паводковой ситуации, до сих пор сохраняющейся в регионе. Но губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что отставание можно будет догнать и выйти в обычный рабочий ритм. >>
Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову 05.09 13:21

В Хабаровске ждали пресс-конференцию известного путешественника Федора Конюхова, но тот так и не появился в краевой столице. >>
12 белух из «китовой тюрьмы» привезут в Хабаровский край в сентябре

12 белух из «китовой тюрьмы» привезут в Хабаровский край в сентябре 05.09 12:40

В Хабаровский край до конца сентября планируется привезти 12 белух из бухты Средняя Приморского края. Эти мормлеки пока находятся в так называемой «китовой тюрьме». >>
Блогер-трансгендер посвятил песню губернатору Хабаровского края

Блогер-трансгендер посвятил песню губернатору Хабаровского края 05.09 11:56

В сети Интернет появилась видеозапись, на которой представитель ЛГБТ-сообщества, политблогер из Хабаровского края исполняет песню в поддержку действующего губернатора региона Сергея Фургала. >>
В Хабаровске построят российско-японский медцентр

В Хабаровске построят российско-японский медцентр 05.09 11:56

До конца 2019 года в Хабаровске планируют приступить к строительству современного медицинского центра. Это совместный проект России и Японии. >>
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка во дворе

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка во дворе 04.09 17:12

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в ребенка. Мужчине не понравился крик во дворе. >>

//Новости МирТесен

Китайцы построят в Хабаровском крае крупнейший в мире завод по выпуску метанола

Китайцы построят в Хабаровском крае крупнейший в мире завод по выпуску метанола 04.09 16:59

Крупнейший в мире завод по выпуску метанола может быть построен в Хабаровском крае. Его проект представили на Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни во Владивостоке. >>
Безопасность школьников в Хабаровском крае обеспечена «наполовину»

Безопасность школьников в Хабаровском крае обеспечена «наполовину» 04.09 10:13

Начавшийся учебный год в школах Хабаровского края принес изменения, которых ждали очень долго. Однако, решения давних проблем реализованы краевым правительством, что называется, с нюансами, наполовину. >>
СМИ: выборы в Хабаровском крае могут отменить

СМИ: выборы в Хабаровском крае могут отменить 04.09 09:15

Причиной отмены выборов в Хабаровском крае может стать появившийся в телеграм-каналах видеоролик. На нем предположительно представители ЛДПР обсуждают подкуп избиркомов. >>

//Новости партнеров

Наводнение 2019-го в Хабаровском крае признано вторым по силе

Наводнение 2019-го в Хабаровском крае признано вторым по силе 03.09 20:38

Специалисты краевого гидрометцентра назвали проходящий в настоящее время потоп вторым по размаху со времен масштабного наводнения в 2013-м. >>
Самолет рейса Хабаровск-Новосибирск экстренно приземлился в Якутии

Самолет рейса Хабаровск-Новосибирск экстренно приземлился в Якутии 03.09 20:28

Срочная медицинская помощь потребовалась одному из пассажиров авиарейса Хабаровск-Новосибирск. Самолет приземлился в аэропорту Нерюнгри в Якутии. >>
На ВЭФ открылся павильон Хабаровского края

На ВЭФ открылся павильон Хабаровского края 03.09 20:27

«Край высоких технологий» - таким слоганом открывается павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» Восточного экономического форума. >>

//Новости СМИ2

«Суперджет» укороченной версии не пустили на конвейер в Хабаровском крае

«Суперджет» укороченной версии не пустили на конвейер в Хабаровском крае 03.09 17:14

Укороченную версию Sukhoi SuperJet не пустили на конвейер Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. От производства лайнера этой модификации решили вовсе отказаться в правительстве региона. >>
Почти две сотни домов в Хабаровском крае затоплены паводком

Почти две сотни домов в Хабаровском крае затоплены паводком 03.09 17:05

В Хабаровском крае сохраняется напряженная паводковая ситуация. Снижение уровня воды в Амуре повлиял только на территорию краевой столицы, однако в регионе подтопленными остаются более 180 домов. >>
В Хабаровском крае появится сеть быстрых заправок для электроавто

В Хабаровском крае появится сеть быстрых заправок для электроавто 03.09 09:25

В Хабаровском крае ожидается открытие сети быстрых зарядных станций для электромобилей. Первый пилотный проект уже запущен в Приморье. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
2

Хватит России оправдываться
3

В сети появилось видео ямы на дороге размером с дом в Казани
4

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?
5

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры