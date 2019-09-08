Избиратели Хабаровского края жалуются в Общественную палату на нарушения

В Хабаровском крае растет число жалоб, поступающих в региональную Общественную палату. На 15 часов для по хабаровскому времени было зафиксировано 35 сообщений о нарушениях хода выборов.

- Одно из нарушений – выдача бюллетени сотруднику правоохранительных органов по удостоверению. После подтверждения информации и ее распространения, правоохранитель вернулся домой за паспортом, показал, что имеет право быть на участке. – сообщил председатель Общественной палаты Андрей Белоглазов.

Кроме того, в одной из кабинок был найден оставленный бюллетень. Его признали не подлежащим подсчету.

В день голосования 8 сентября на избирательных участках региона работают 592 наблюдателя от Общественной палаты. Мобильные группы выезжают на участки по поступающей информации.