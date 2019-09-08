Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал русских мужчин слабыми. По его словам, настоящие мужчины в современном обществе - "штучный товар".

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"Наши мужчины - это есть наша национальная трагедия", - передаёт слова священнослужителя "Интерфакс".

Протоиерей Димитрий отметил, что в этом виновато "женское воспитание" и малодетность. Он заявил, что женщина является сильной по генетике, а мужчина наоборот слаб. По его словам, раньше всё было правильно "работающий мужик" и много детей, которые находились в постоянной борьбе.

"А современный мальчик - бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее ... Дома мамаша - она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму", - объяснил он свои слова.

Димитрий считает, что надо собрать "всю безотцовщину" - мальчиков, лишенных мужского воспитания и передать в руки лучших офицеров.