Подтопленцы в Хабаровском крае едут голосовать на спецтехнике

Жителям подтопленных районов Хабаровского края добираться до избирательных участков помогают спасатели МЧС.

Через затопленные улицы в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах, в Комсомольском городском округе люди перебираются с помощью спасателей на высокопроходимой технике и на лодках. В Комсомольске-на-Амуре на сегодняшний день ситуация самая сложная – уровень воды достиг опасной отметки в 650 сантиметров. Два избирательных участка здесь перенесены из зданий, которые находятся в зоне возможного подтопления.

Избирателям поселка Хорпинского в Комсомольске-на-Амуре также может понадобиться помощь МЧСовцев. По затопленной дороге ежечасно курсирует плавающий транспортер. Напомним, что сегодня6 8 сентября6 жители Комсомольска-на-Амуре выбирают главу города и депутатов городской думы. Во всем крае проходят довыборы депутата в Госдуму и выборы в Закдуму.

На данный момент явка избирателей в регионе составила 24,24%.