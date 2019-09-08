Порошенко высмеяли за пафосный опус в адрес освобожденных моряков

Публичное заявление бывшего президента Украины стало поводом для насмешек. Порошенко намекнул на свою причастность к освобождению моряков. Аудитория напомнила политику, что именно он и отправил их на заклание.

Накануне произошел обмен удержанными лицами между Россией и Украиной. Событие было громким. За ним пристально наблюдали люди в обеих странах. Причастные и непричастные политики отметились своими комментариями. Их цитировали масс-медиа.

Петр Порошенко тоже решил поймать хайп на новости и выступил с заявлением на своей страничке в facebook.

«Как пятый президент Украины, причастен к увольнению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает», — намекнул Порошенко: «Горжусь тем, что выбранное нами еще весной решение Международного морского трибунала Путина приперло к стене и побудило наконец-то освободить наших героев».

Запись вызвала бурное обсуждение. В короткое время под ней появилось больше трех тысяч комментариев. Кто-то приветствовал освобождение моряков. Многие начали припоминать, что именно Порошенко и отправил моряков в Керченский пролив для совершения провокации:

НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОММЕНТАРИЕВ В АДРЕС ПОРОШЕНКО

«А ты каким боком к этому и кого ты освободил?»

«Ты их туда пристроил и не тебе об этом рассуждать.»

«Заслуга Порошенко, что моряки попали в плен!»

«Петя моряков отправил на заклание, не имея никакого плана на случай их ареста, а Зеленский их оттуда забрал».

«Когда это ничтожество уже осознает, что ни он, ни его мысли больше не интересуют народ Украины».