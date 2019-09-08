Очередь в кабинки для голосования: тайфун «Линлин» не испугал хабаровчан
8 сентября 2019, 11:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Пришедший со стороны Китая в Хабаровский край тайфун «Линлин» практически не отразился на явке избирателей на участки в единый день голосования.
Хабаровчане посещали избирательные участки с самого их открытия. Утром в некоторых из пунктов наблюдались очереди.
- Радует, что людей не пугает непогода, и они идут голосовать. Мне пришлось постоять в очереди, чтобы поставить галочки в бюллетенях, - рассказал экс-кандидат в губернаторы Игорь Глухов.
Нынешнему главе Хабаровского края Сергею Фургалу тоже пришлось подождать, чтобы сделать свой выбор. Имя его не сразу нашли в списках избирателей по выборам в краевую Законодательную думу.
- У наших избирателей должна быть свобода волеизъявления. Я никого публично не поддерживаю. Я буду работать с любым, кого изберут люди, - рассказал Сергей Фургал региональным СМИ.
Сегодня в Хабаровском крае проходят довыборы депутата в Госдуму по 70-му одномандатному округу и выборы депутатов краевой Закдумы. Также в Комсомольске-на-Амуре выбирают городского главу и новый состав думы.