В сети появилось видео ямы на дороге размером с дом в Казани

Гигантская яма прямо посреди проезжей части появилась в столице Татарстана. Очевидцы сняли видео. Комментируя его, они пояснили: туда может поместиться целый дом. Видео появилось на канале youtube.

Что именно произошло, не уточняется. Автор видео называет яму провалом и добавляет: «Сюда может целый дом поместиться. Хорошо, что никто не пострадал, когда это случилось».

Скорее всего, на улице Дементьева в Казани (именно там снято видео) произошел прорыв канализационной трубы. Рядом с провалом стоит техника. Судя по закадровому комментарию, в воздухе висит устойчивый запах сточных вод.