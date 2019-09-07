Специалисты объяснили, почему прошедшее лето во многих регионах России было холодным

Климатолог Алексей Кокорин рассказал, почему прошедшее лето во многих регионах России было холодным. Также он объяснил, какую роль в этом играют лесные пожары на Дальнем Востоке.

По мнению специалиста, это явление называется «раскачка». "Она будет усиливаться. Средняя температура на Земле вырастет на 1–3 градуса, но будет наблюдаться серьёзный разброс температур в разных уголках Земли", - рассказал он в интервью News.ru.