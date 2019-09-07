Шоумен Дмитрий Нагиев мечтает о квартире в Челябинске

Известный шоумен Дмитрий Нагиев сегодня, 7 сентября, вместе с Сергеем Исаевым, звездой «Уральских пельменей» вел праздничный концерт в Челябинске, посвященный Дню города.

«Я бы не отказался от квартиры в Челябинске», - пошутил Дмитрий Нагиев. Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил шоумену не только работать, но и жить в Челябинске.

Отметим, что Дмитрий Нагиев с Сергеем Исаевым заранее готовились к Дню города. «У нас с Дмитрием Нагиевым слаженный тандем, сценарий будет особенным, потому что южноуральцы — особенный народ, - сказал в интервью медиахолдингу «Гранада Пресс» Сергей Исаев. - У Дмитрия Нагиева 7 сентября была возможность работать на Дне города в Москве, но он отказался».

Фото телеграм-канала «Челябинск-Сегодня»