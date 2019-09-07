Эксперты рассказали, как стать успешной американской моделью

Все девушки только и мечтают уехать работать моделью в США. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Однако если это делать самостоятельно и плохо подготовиться, то есть вероятность потерять свой шанс стать успешной моделью.

Эксперт Ирина Проскурина рассказала News.ru, что даже опытные модели не находят ту работу, которую хотят, за несколько дней. "Так что нужно быть готовой немного экономить и не вестись на соблазны потратить все накопленные деньги на шопинг в первые же дни по приезде в США", - отметила она.