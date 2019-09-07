На Сочи обрушился первый снегопад

В субботу, 7 сентября, стало известно, что первый снег выпал на одном из сочинских курортов. Согласно последним данным, речь идет о месте, которое расположено на высоте 2050 метров над уровнем моря. Известно, что снегопад начался в Сочи сегодня утром, а к вечеру выпавший снег не растаял, передает вечером местный телеканал sochi24.tv

Специалисты подчеркивают, что настолько рано первый снег выпадал на данной территории не меньше трех десятков лет назад.

Многие пользователи сети уже опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых можно увидеть мощный снегопад.