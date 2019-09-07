Гостями праздничных площадок Дня города уже стали 1,7 млн человек

В Москве вечером в субботу, 7 сентября, продолжают отмечать 872-й день рождения города. К 17 часам в праздничных мероприятиях во всех округах столицы приняло участие более 1,7 млн человек.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, основные торжества проходят на Тверской улице, которая временно стала пешеходной. Темой празднования Дня города в этом году является 80-летие ВДНХ. В честь этой памятной даты на Тверской появились четыре площадки, которые посвящены истории и главным символам выставки. Здесь весь день проводятся выступления известных музыкантов и артистов уличных театров.

В общей сложности за два дня на этой улице зрители смогут увидеть примерно 100 выступлений. Постановки специально к празднику подготовили Московский драматический театр на Малой Бронной, продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы, центр "Инклюзион".

В столичных парках уже побывали не менее 500 тыс. человек. В программах парков значатся спектакли, концерты, флешмобы, мастер-классы и спортивные игры. В частности, в Парке Горького проходят сразу три крупных фестиваля: музыкальный, фестиваль изобретений, а также мероприятие под названием "Вместе ярче", в рамках которого участники узнали о важности экономии энергии.

На ВДНХ также состоялась церемония открытия Дня города. Гости выставки увидели светотехническое шоу "Лучший город земли", выступление артистов театра "Астана опера", а также послушали участников фестиваля духовых оркестров.

На проспекте Академика Сахарова сегодня проходит рок-фестиваль "Наши в городе", в рамках которого выступают коллективы "Ундервуд", Zdob si Zdub, "Альянс". В скором времени на сцену выйдут Александр Скляр и Найк Борзов.

В 21.00 с различных московских площадок будет запущен праздничный фейерверк.