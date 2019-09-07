Московский патриархат: недопустимо принуждать детей к участию в школьных молебнах

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает, не недопустимо принуждать детей к участию в школьных молебнах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что под Брянском администрации двух учебных заведений решили освятить школьников перед началом учебного года. Уточнялось, что ни у учеников, ни у их родителей никто не спрашивал согласия на проведение обряда.

Кипшидзе подчеркнул, что подобные мероприятия должны проводиться исключительно для тех родителей и учеников, которые просят об этом. По его мнению, нельзя принуждать к обряду тех граждан, которые не придерживаются православия, передает в субботу, 7 сентября, ТАСС.