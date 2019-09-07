Столица готова к выборам в Мосгордуму

Москва готова к проведению завтрашних выборов в региональный парламент. С соответствующим заявлением выступил Алексей Спиваков, возглавляющий аппарат Общественной палаты российской столицы.

Спиваков отметил в ходе пресс-тура, что общественность провела большую работу по подготовке к голосованию, она началась в мае. В рамках этой работы, в частности, проводилось обучение наблюдателей.

Представитель ОП добавил, что в структуру Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами входят видеоцентр, группа разбора, мобильная группа, электронный штаб, call-центр и пресс-центр.

Как пояснил Алексей Спиваков, электронный штаб – это центр мониторинга за тремя избирательными участками, которые будут открыты для электронного голосования. Группа разбора - «мозговой» центр штаба по контролю за выборами.

Третья составляющая - мобильная группа. В этом году созданы четыре мобильные группы - семиместные микроавтобусы, которые готовы выезжать по первому звонку о нарушениях.