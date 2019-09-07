Собянин: Москва готова к проведению выборов

Российская столица готова к проведению выборов в региональный парламент, которые состоятся завтра. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Как отметил Собянин, на выборах в Мосгордуму более половины всех избирательных участков – около двух тысяч – оборудованы КОИБами. Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии. При этом ОП имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем участкам, добавил мэр.

На воскресных выборах впервые будет задействована система электронного голосования на основе технологии блокчейн. По словам Собянина, в настоящий момент электронное голосование полностью готово для выборов в Мосгордуму. Помимо него в столице давно уже существует стандарт голосования, который также включает систему тотального видеонаблюдения за всеми участками, заявил градоначальник.

Избирательные участки будут работать завтра с 8.00 до 20.00. На 45 мест в парламенте претендуют в общей сложности 225 кандидатов.