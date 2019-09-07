В Челябинске начинается концерт с участием Тимати

7 сентября Челябинск празднует День города. Гостей и жителей города ждет насыщенная программа, которая завершится праздничным фейерверком. Возле Ледовой арены «Трактор» в 17 часов начинается концерт с участием Тимати.

Вместе с популярным хип-хопером на сцене выступят Наzима, ARS-N и Feduk. На этой же площадке днем прошло уникальное экстим-шоу: челябинцы смогли увидеть выступления профессиональных спортсменов — команды по стандрайдингу Legend Stunt Team, команды по велофристайлу FreeStyleShow и команды по мотофристайлу и снегоходному фристайлу FMX13. Специальным гостем праздника стал атлет компании Red Bull Алексей Колесников.