На Украине назвали крупнейших финансовых доноров страны

Почти шесть миллиардов долларов безвозмездной финансовой помощи получил официалный Киев за полгода. Украинский Минэкономразвития назвал крупнейшие источники финансирования страны.

С начала нынешнего года Украина получила на один миллиард долларов больше, чем в прошлом году. Эти деньги были перечислены из-за рубежа и относятся к категории международной технической помощи.

Общая сумма безвозмездного финансирования составила 5,9 млрд долларов. Крупнейшими донорами стали США, Евросоюз, Германия и Канада. Соединенные Штаты перечислили Украине более 2,2 млрд, ЕС — 470 млн, Германия — 345 млн и Канада — 141 млн долларов.

Деньги были распределены на четыре крупных проекта. Почти половина ушла на обеспечение ядерной безопасности — 2,6 млрд долларов. На национальную безопасность и оборону Киев потратил 1,4 млрд помощи. На проекты управления и развития гражданского общества было выделено 447 млн долларов. На восстановление Донбасс и поддержку беженцев из этого региона 364 миллиона долларов.